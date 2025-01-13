Про це вона розповіла в інтервʼю BBC.
За словами Керолайн, після викриття злочинів Домініка поліція показала їй фотографії, знайдені на його ноутбуці. На знімках була непритомна жінка, яка лежала на ліжку у футболці та спідній білизні.
Спочатку вона не впізнала себе, але згодом за характерними рисами зрозуміла, що це її фото.
“Я знаю, що він накачав мене наркотиками, ймовірно, для сексуального насильства. Але в мене немає доказів”, — зазначила Керолайн.
Домінік заперечує ці звинувачення, хоча дає суперечливі пояснення щодо знімків.
Керолайн наголошує на проблемі недовіри до жертв сексуального насильства: “Їм не вірять, бо немає доказів. До них не прислухаються, не підтримують”.
Після розкриття злочинів батька Керолайн написала книгу “Я ніколи більше не називатиму його батьком”. Вона зізналася, що жити з усвідомленням того, що її батько злочинець, а мати — жертва, для неї є “жахливим тягарем”.
Нагадаємо, розслідування показало, що Домінік Пеліко використовував приховані камери для зйомок зґвалтування і зберігав їх на своєму комп’ютері.
Серед понад 20 тисяч фото та відео, перші з яких датовані ще 2011 роком, зафіксовано, як сам Домінік та інші чоловіки ґвалтують Жизель, яка в цей час перебуває без свідомості.
Таким чином слідчим вдалося встановити близько 200 випадків зґвалтування, більшість з яких скоїв сам Пеліко, а інші — сторонніми чоловіками.
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