Керолайн Даріан, 46-річна донька француженки Жизель Пеліко, яка постраждала від масових зґвалтувань, заявила про підозри, що її батько, Домінік, також міг вчинити сексуальне насильство над нею.

Про це вона розповіла в інтервʼю BBC.

За словами Керолайн, після викриття злочинів Домініка поліція показала їй фотографії, знайдені на його ноутбуці. На знімках була непритомна жінка, яка лежала на ліжку у футболці та спідній білизні.

Спочатку вона не впізнала себе, але згодом за характерними рисами зрозуміла, що це її фото.

“Я знаю, що він накачав мене наркотиками, ймовірно, для сексуального насильства. Але в мене немає доказів”, — зазначила Керолайн.

Домінік заперечує ці звинувачення, хоча дає суперечливі пояснення щодо знімків.

Керолайн наголошує на проблемі недовіри до жертв сексуального насильства: “Їм не вірять, бо немає доказів. До них не прислухаються, не підтримують”.

Після розкриття злочинів батька Керолайн написала книгу “Я ніколи більше не називатиму його батьком”. Вона зізналася, що жити з усвідомленням того, що її батько злочинець, а мати — жертва, для неї є “жахливим тягарем”.