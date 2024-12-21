Україна продовжує протистояти російській агресії не лише на полі бою, але й у кіберпросторі. Понад 1000 днів війни засвідчили, що кібератаки стали невід’ємною складовою сучасних конфліктів, а кібербезпека є ключовим елементом стійкості суспільства.

Про це йдеться у заяві Талліннського механізму.

Завдяки внутрішній стійкості України та міжнародній підтримці її цифрова інфраструктура продовжує функціонувати попри постійні загрози. Останні атаки на державні реєстри України підтверджують необхідність своєчасної допомоги у захисті критичних цифрових ресурсів.

“Механізм Таллінна був створений рік тому для координації підтримки кібербезпеки України. До нього входять Канада, Данія, Естонія, Франція, Італія, Німеччина, Нідерланди, Польща, Швеція, Україна, Велика Британія та США. ЄС і НАТО є спостерігачами цього механізму”, – йдеться у повідомленні.

Tallinn Mechanism використовує найкращий світовий досвід у галузі кібербезпеки, об’єднуючи зусилля приватного та державного секторів. Україна отримує передові апаратні та програмні рішення, засоби для виявлення шкідливого програмного забезпечення, навчання для фахівців із кібербезпеки та супутникове обладнання для зв’язку. Усі потреби узгоджуються з українським урядом через спеціальну робочу групу.

З моменту створення Tallinn Mechanism зібрав понад 200 мільйонів євро, які спрямовуються на посилення здатності України протистояти російським кібератакам. Донори наголошують, що підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для захисту української цифрової екосистеми.

Росія продовжує демонструвати агресивну та безвідповідальну поведінку у кіберпросторі, що порушує міжнародні домовленості щодо відповідальної поведінки держав у кіберсередовищі. Учасники механізму залишаються рішуче налаштованими підтримувати Україну як під час війни, так і у довгостроковій перспективі.