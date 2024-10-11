Завдяки доказовій базі, зібраній Службою безпеки України, агент ФСБ був засуджений до довічного ув’язнення з конфіскацією майна за передачу окупантам геолокацій українських військових під час боїв за Бахмут.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У фокусі уваги російської спецслужби були укріплені райони та маршрути пересування підрозділів ЗСУ в околицях міста, заявляють в СБУ.

Ця розвідінформація була необхідна російським військовим для планування бойових операцій з метою захоплення Бахмута.

СБУ затримала зловмисника у травні 2022 року під час контрдиверсійних заходів.

Згідно з даними слідства, зрадником виявився 39-річний житель Бахмута, який привернув увагу окупантів своїми прокремлівськими “постами” та відео в телеграм-каналах.

Його дистанційно завербував кадровий співробітник ФСБ, якого вже ідентифікувала СБУ.

Під час обшуків у підозрюваного було вилучено мобільний телефон з доказами його шпигунської діяльності на користь Росії.

На основі зібраних СБУ доказів суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).