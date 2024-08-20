Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили масштабну схему ухилення від мобілізації, що діяла на території Київської області. До цього був причетний засновник відомої юридичної компанії столиці.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що під виглядом надання адвокатських послуг, організатор схеми налагодив продаж фальшивих документів, що дозволяли уникати призову та незаконно виїжджати за кордон. Вартість таких “послуг” коливалася від 3 до 50 тисяч доларів США залежно від терміновості виконання.

Особливо популярними серед “клієнтів” були медичні довідки від ВЛК про непридатність до військової служби через стан здоров’я, включно з довідками про наявність I-II груп інвалідності. Замовники не проходили військово-лікарську комісію, а отримували документи безпосередньо в офісі адвоката.

Щоб приховати схему, юрист укладав з клієнтами офіційні договори про надання правової допомоги. Окрім того, він пропонував допомогу з подальшою легалізацією після втечі за кордон, зокрема шляхом оформлення фальшивих документів про навчання в іноземних закладах вищої освіти.

Правоохоронці затримали адвоката на місці злочину в його офісі під час отримання 45 тисяч доларів США від особи, що ухилялась від мобілізації. У ході обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного було знайдено фальшиві документи на суму понад 244 тисячі доларів США.

Також, під час обшуків було вилучено понад 130 особових справ клієнтів, які звернулися до цього адвоката для уникнення мобілізації. Ці справи будуть детально досліджені в рамках подальшого досудового розслідування, як повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Наразі адвокатові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Він може бути позбавленим волі на термін до 9 років з конфіскацією майна.