У рамках рішення Коаліції спроможностей з розмінування Україна отримає пікапи та вантажівки на суму 22 мільйони євро.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Країни-члени Коаліції спроможностей з розмінування погодили закупівлі на суму 22 млн євро для підтримки потреб Державної спеціальної служби транспорту та Командування Сил підтримки Збройних сил України. З цієї суми Литва виділяє 15 млн євро, Швеція – 7 млн євро.

Рішення про закупівлю пікапів та вантажних автомобілів для Командування сил підтримки ЗСУ та Держспецтрансслужби ухвалили на зустрічі партнерів Коаліції, яка пройшла у столиці Ісландії Рейкʼявіку.

У ході зустрічі представники країн, які погодилися приєднатися до Коаліції та виявили зацікавленість, разом із представниками Міністерства оборони України та Командування Сил підтримки Збройних сил України також обговорили подальші плани діяльності.

Учасники обговорили перелік закупівель для поточного гуманітарного та бойового розмінування, а також проєкт Дорожньої карти розвитку спроможностей підрозділів розмінування Міноборони та ЗСУ на період до 2034 року.

Метою Коаліції під головуванням Литовської Республіки та Ісландії є розбудова спроможностей з бойового та гуманітарного розмінування підрозділів Збройних сил України та Держспецтрансслужби.