За кілька днів до передачі влади новій адміністрації США команда президента Джо Байдена здійснює останню спробу конфіскувати сотні мільярдів доларів російських активів як потенційний важіль тиску на Росію для досягнення мирної угоди з Україною.

Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставлених чиновників адміністрації.

Адміністрація Байдена працює над тим, щоб переконати європейських партнерів підтримати ідею переведення близько $300 млрд, заморожених активів Центрального банку Росії, на ескроу-рахунок. Гроші будуть розблоковані лише в рамках мирного врегулювання.

Більшість цих коштів наразі знаходяться в європейських банках, хоча частина активів залишається у США. За словами одного з чиновників, цей крок надішле Росії чіткий сигнал: «Хочете повернути свої гроші — доведеться домовлятися».

Новопризначені представники адміністрації Дональда Трампа, включаючи сенатора Марко Рубіо та Майка Волца, загалом підтримують цю ідею, вбачаючи в заморожених коштах можливість змусити Росію сісти за стіл переговорів.

Однак європейські партнери висловлюють побоювання, що конфіскація активів може суперечити міжнародному праву. Протягом року США намагалися знайти компроміс. Наприклад, країни G7 погодились використовувати відсотки від заморожених активів (близько $5 млрд щороку) для надання кредиту Україні.

Попри зусилля, до передачі влади новій адміністрації залишається лише кілька днів, і європейський скепсис робить малоймовірним досягнення домовленості до інавгурації Трампа.