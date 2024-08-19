Німеччина планує до кінця цього року і в наступному передати Україні додаткові системи ППО, танки, САУ і боєприпаси.

Про це повідомив заступник речника федерального уряду Вольфганг Бюхнер.

«До кінця 2024 року буде передано ще 2 ЗРК IRIS-T SLM і 2 також пускові установки IRIS-T SLS; 10 подальших зенітних танків Gepard; САУ PzH 2000, Zuzana та RCH 155 у загальній кількості 16 одиниць; бойові дрони; кілька тисяч артилерійських боєприпасів і боєприпасів для бронетехніки, а також ще 30 танків Leopard 1A5», – зазначив він.

Протягом наступного року постачання триватимуть і включатимуть передачу понад 20 PzH 2000, Zuzana і RCH 155, 20 БМП Marder, 37 Leopard 1A5, 5 Gepard, 3 систем IRIS-T SLM і стільки ж IRIS-T SLS, а також 2 системи ППО Skynex та тисячі одиниць боєприпасів.

Крім того, цього року та в наступному Німеччина планує підготувати ще 10 тисяч українських військовослужбовців.

Бюхнер спростував повідомлення ЗМІ про те, що Німеччина зменшує військову допомогу Україні, назвавши їх інсинуаціями.

Нагадаємо, сьогодні, 19 серпня, Німеччина оголосила про ще один пакет військової допомоги для України. У ньому, зокрема, одна установка ППО IRIS-T, патрони 155-мм та розвідувальні дрони VECTOR.