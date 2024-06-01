Президент України Володимир Зеленський заявив, що від Сполучених Штатів на сьогодні надійшло мало допомоги з нового ухваленого Конгресом пакета допомоги. Водночас й країнам Заходу, за словами глави держави, не вистачає швидкості.

Про це він сказав в інтерв’ю The Guargian.

“З цієї суми, я вважаю, на сьогодні мало прийшло. На мою особисту думку. Я не можу укомплектувати бригади-резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація, щоб був укомплектований резерв”, — сказав глава держави.

За його словами, Росія чітко це розуміє, тому й розтягує фронт, йдучи на Північ.

“Вони знають, що в нас недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї — як вони відправляють своїх, як м’ясо. Вони розуміють, що ті наші війська, які стоять на Сході, а Росія не відмовляється від головної мети окупувати повністю схід нашої держави – треба розтягнути наші сили”, — заявив президент.

Зеленський висловив впевненість, що якби прийшло достатньо військової допомоги, то Україна змогла б укомплектувати бригади, не забирала б сили з Донбасу, й змогла б відповідати далекобійною зброєю на Харківщині.

У підсумку президент України додав, що Заходу не вистачає швидкості у схваленні рішень, оскільки кожної хвилини Росія може забирати людські життя. Наостанок він додав, що не хотів нікого ображати, й констатував, що Україна живе у війні, а тому найголовніше завдання — це вижити.