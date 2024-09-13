Наприкінці вересня завершиться термін виділення майже 6 мільярдів доларів допомоги Україні від США, якщо Конгрес не ухвалить рішення про продовження повноважень Пентагону надсилати зброю з власних резервів до Києва.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на офіційних осіб Сполучених Штатів.

Адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до Конгресу з проханням додати ці повноваження до будь-якої резолюції, яку можуть схвалити до 30 вересня — кінця фінансового року, щоб уникнути зупинки роботи федерального уряду та забезпечити подальше фінансування.

Чиновники сподіваються продовжити ці повноваження ще на рік, проте в разі невдачі Міністерство оборони США розглядає інші варіанти.

За інформацією джерел AP, у Пентагону залишається ще 100 мільйонів доларів, термін дії яких не спливає в кінці вересня, що дозволяє швидко знімати зброю з наявних запасів і передавати її Україні.

Крім того, в межах ініціативи сприяння безпеці в Україні є трохи більш як 4 мільярдів доларів для довгострокового фінансування, які можна використовувати до 30 вересня 2025 року для покриття контрактів на постачання зброї, що буде доставлена не раніше ніж через рік.