Максим Ємельяненко, позивний «Алві», – боєць легендарної бригади «Азов», який присвятив майже 10 років свого життя службі. За його плечима – запеклі бої за Маріуполь, героїчна оборона «Азовсталі», полон в Оленівці. Попри всі випробування Максим повернувся до строю. Сьогодні хочемо поділитися з вами історією цього воїна. Повне інтерв’ю дивіться на YouTube-каналі «Межа».

“Я пішов, бо зрозумів, що це мій обов’язок”

Розкажіть трохи про себе. Згадайте 2016-й – вам 20 років, служба тоді не вважалася привабливою перспективою. Що стало для вас мотивацією піти до війська?

Це було дуже давно. Я навіть не дуже пам’ятаю свої почуття на той час. В якийсь момент я зрозумів, що у нас вкрали півострів. І мені здавалося, що хуліган на вулиці б’є людину, а всі просто дивляться.

У мене є брат по лінії матері, ми виросли разом. Він тоді мобілізувався і мав проукраїнські настрої, хоча його батько росіянин. Напевно, саме брат дав мені поштовх до розуміння української культури, відмінної від російської. Він казав речі, які раніше здавалися мені дивними, але з часом щось змінилося.

Я просто зрозумів: “Маю піти”. Можна багато що говорити, але варто пам’ятати, що на нас впливають і гормони, і вік. У той момент це мало значення.

Спочатку ви служили у морській піхоті, правильно? Як згодом долучилися до Азову?

Хочу зазначити, що поважаю багатьох бійців 36-ї бригади – вони довели свою боєздатність у Маріуполі. Проте коли я у 20 років потрапив до армії, то мав високі очікування. Реальність виявилася інакшою.

Після контракту я пів року побув у цивільному житті, але не отримав розуміння від оточення. Пам’ятаю, як у 2019 році натрапив на Давида “Хіміка”. Він був з Азову. Я побачив у нього екіпірування, яке мене вразило. Тоді я вже не вагався. І досі не жалкую.

Оборона “Азовсталі”

Уже перебуваючи на “Азовсталі”, був момент, коли ви усвідомили, що вихід звідти вже неможливий?

Мабуть, і думав, і не думав про це. Розум – наша найважливіша зброя, і він нас оберігає. Я просто заліз у якусь емоційну “бульбашку” ще на аеропорту в перші дні. І просто робив те, що було потрібно.

Я був парамедиком, і моя роль була не лише медична. Я повинен був бути позитивним, підіймати настрій. І навіть у полоні підтримував побратимів. Бо найгірше – це коли люди починають “канючити”.

Ви працювали медиком під час оборони “Азовсталі”. Читала, що вчитися лікарській справі вам доводилося на місці. Якою була ситуація з медикаментами? Чого бракувало найбільше?

Було погано. Не було антибіотиків. Хлопці гнили живцем, і ніхто не міг допомогти. Я намагався навчатися на місці: шукав книжки, питав в Інстаграмі.

Був випадок, коли я зробив щось, орієнтуючись на книжку, але не перевернув сторінку. Добре, що все закінчилось нормально, хоча той боєць потім все одно загинув, але не через це.

Ти ще й мусиш робити вигляд, що це все робив раніше: “Все добре, хлопці, я це робив уже купу разів”. І коли так кажеш – ти це зробиш.

Наказ вийти із заводу

Пам’ятаєте, як особисто сприйняли наказ вийти із заводу? Якщо рішення не було б ухвалене – наскільки довго, на вашу думку, можна було ще триматися?

Чесно, я не можу назвати точну цифру. Не знаю. Багато чого було вже на межі: і їжа, і пальне для генераторів, і зв’язок.

Ми могли ще трохи триматися, але я радий, що хлопці, які вже лежали на “залізяках” і гнили живцем, отримали шанс на майбутнє. Я це сприйняв як нову главу.

Як казав Коля “Фрост” біля стін Оленівки: “Дорогой дневник, ты не поверишь”. Це було смішно і сумно водночас.

Колонія в Оленівці

Далі чотири місяці перебування у колонії в Оленівці. Чи можете розповісти, що пам’ятаєте про події 29 липня?

Хочу передати привіт одному бійцю. Коли ти вийдеш, я тобі віддам всі ці пакунки табаку, що програв у парі. Ми посперечались, що я вийду з полону за три місяці. Він не вірив. Я вийшов через чотири.

29 липня мене розбудив побратим. До цього зібрали 200 азовців з різних бараків, ми думали, що їх везуть на обмін. Передавали подушки, матраци.

Людина завжди надіється на краще. А потім ми почули, як кричать хлопці, які горять. Ми говорили, що є медики, що можемо допомогти. Але ніхто не дозволив. Їх залишили помирати.

Найжорстокіше в полоні – це безпорадність. Ти не можеш допомогти своїм друзям. І це найважче.

Чи були передвісники трагедії, можливо, змінилася поведінка окупантів? Когось відселили?

Це був брак за огорожею нашої території, але ми бачили, як воно горить. Ми бачили кришу, яка як консервна банка розкрилась. І ми дивились на це. Хтось коментував, але смішно не було нікому.

Нам потім хлопці розповідали, як повернулися звідти, що охорона залишила укріплення, які були біля бараку. Вони залишили це, вони знали. Це був акт воєнного злочину росіян.

Максиме, як ви дізналися про повернення додому?

Це сталося за 15 хвилин до обміну. Важка була дорога, я там перемерзав. Пару разів отримав по голові. Десь я вже був в автобусі, я так розумію, в Білорусі, вже витягував свою стрічку на обличчі. Вона залишила по цей день шрам. Закрив очі, підглянув – а там було написано “Duty Free Zone”.

Хлопці між собою розмовляли: “Це обмін, це обмін”. Надія завжди є, але ти думаєш: “Та ні, зараз не попадуся на це знов”. Проте це був обмін. Це було гарно. Напевно, другий день народження. Поталанило.

Поглянувши на весь військовий шлях з 2016-го, що найбільше змінилося у характері війни?

Зараз війна змінюється кожен квартал. Ще рік тому бойові дії змінювались кожні пів року. Зараз все дуже швидко змінюється. Але основна риса військового – це вміння пристосовуватись.

Як показує практика, росіяни змінюються. Зараз вони почали на військовому рівні пристосовуватись. І мені здається, що у сфері БПЛА вони вже кращі за нас. І ми повинні це розуміти, бо якщо не бачити проблему – ми її ніколи не вирішимо.

Робота медика різних ланок

Ви працювали бойовим медиком. Існує стереотип, ніби медик на війні “просто чекає на поранених”. Інші кажуть – він несе найбільше навантаження і є пріоритетною ціллю. Яка позиція більш справедлива, чи істина посередині?

Істина, як і все в нашому житті, ситуативна. Є медики на стабпунктах, сортуванні, в евакуаційних групах, бойових групах тощо. Я був не на всіх етапах евакуації. Проте я радий, що маю право вибору. Бо для стабпункту, напевно, суто пройти курси – цього недостатньо.

Є хірурги, лікарі – можна вчитись. Це крутий досвід. Але я ніколи не любив, наприклад, медевак. Я почувався краще з бойовою групою. Я був у передових окопах, сортував поранених. Це важка, але почесна праця. Все по протоколу.

Коли ви вирішили змінити спеціальність і залишити медицину?

Останній раз я працював медиком, коли загинув Грінка. Це було в підрозділі К-12. Але я тоді співпрацював з підрозділом Нептун – розвідкою нашого корпусу “Азов”. Там також були бойові групи К-12. Я навіть фотографував їх на плівку. Фоткав День народження Азову, хлопців, і Грінка також там був.

Сталася трагедія. Я був тим, хто йшов на допомогу. Я не знав, живий він чи ні. Але ти не думаєш – просто біжиш до побратима. А Грінку я знав ще до повномасштабного вторгнення. Це був приклад чоловіка. У нього була дуже гарна дуга героя. Те, як він дорослішав, як мужнів – це було сильно. Приклад для всіх нас.

Ми його виносили. Я багато бачив, але це було вперше, коли у мене аж живіт скрутило. Це був сильний удар. Може, щось накопичилось. І я подумав: “Та ні, напевно все. Більше не хочу”.

А дрони – це цікаво. Можна вчитись чомусь новому.

Я знаю своїх рекрутів – деякі з них у медицині вже переросли мене. І це круто. Я ними пишаюсь. Навчав і Грінку на КМБ. Це моя гордість.

“Я не можу зараз звільнитися. Бо хлопці ще в полоні”

Розкажіть, чим зараз займаєтеся? В якому підрозділі «Азову» перебуваєте?

Я наразі перебуваю у складі снайперського загону спеціального призначення бригади “Азов”. Наразі я – сержант, тому що немає звання кращого, ніж сержант.

Намагаюся бачити у своїй праці дитячий інтерес. Наше життя має цікавий контекст часу: багато трагедій, суму, журби. Це наша українська журба, наша національна ідентичність. І я вважаю, що треба крізь призму дитячого захвату дивитися на свою працю. І подібним зараз займаюся. Не жаліюся.

На вашу думку, на якому етапі війни ми зараз перебуваємо?

Це дуже важкий період. Минулого року ми могли програти все – буквально за метр від нас. Зараз – ще ближче. Мені дуже сумно від того, що люди не розуміють, що ця війна на виснаження.

Ця війна – інструмент, аби утримати владу. І Путін не обере між вашими дітьми, родичами, друзями – і своєю владою. Він зітре Україну, її історію, минуле, майбутнє, аби залишитися при владі. А люди цього не розуміють. Вони думають, що щось вирішиться, Європа “порішає”, багаті дядьки залагодять усе. Але фронт вимірюється кроками піхоти. Ми повинні це розуміти.

А чи впливає інформаційний фон про переговори, заморожування війни на бійців?

Так, впливає. Безумовно. Але я почав дивитися новини з міркування – навіщо? Мені дуже “подобаються” іпсошні канали в інстаграмі: шок, контент, вирвані з контексту відео. Там і про Стерненка, і про інших – героїв, які вже в могилі. А аудиторія споживає.

Я намагаюся не судити людей, про яких нічого не знаю. Бо якщо не пив кави з людиною, не працювали разом – не варто формувати думку. І ця навала вирваних із контексту фрагментів є небезпечною. Я сам іноді потрапляв на такий гачок.

Чи може цивільна людина осягнути феномен побратимства?

Якщо в мене буде син, я хочу, щоб він пішов в армію. Щоб розумів цю різницю. Я б не хотів, щоб він загнивав в окопах. Але щоб він відчув – що таке побратим. Це неможливо просто пояснити. Це треба пережити.

Про що мрієте сьогодні? Чи уявляєте себе в цивільному житті?

Мрію про свій дім. Кав’ярню поруч із домом, де мене знають. Щоб міг там снідати й вечеряти з дружиною. Хочу сім’ю. Хочу кота. Навіть якщо не буде ще сім’ї – буде кіт. Щоб мав усі щеплення, гарний корм, догляд.

Хочу спокійне, помірне життя. Хочу зробити подкаст, який вигадали ще в Оленівці. Назвали його “Кружка чаю”. Давали трохи чаю – і ми ніби в ефірі. Уявляли, що сидимо перед камерами, ставимо питання. Усі – гості. Усі – ведучі. Мені це подобається. Я зроблю цей проєкт. Це моє багатстсво – мої побратими.

Хочу зробити артбук із плівкових фото. Там є кадри з позицій, кадри з історіями. Творча людина – коли довго не займається творчістю – починає “горіти” зсередини. Я це відчуваю.

А ким буду? Я з 20 років в армії. Знаю: будуть нові виклики. Але я справлюсь. Бо вже проходив складнощі. Проблеми є і на фронті, і в тилу. Але я не можу зараз звільнитися. Бо хлопці ще в полоні. І я потім собі не пробачу.