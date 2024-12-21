У грудні 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів дослідження громадської думки, що охоплювало питання оцінки діяльності парламентських фракцій. Опитування здійснювали методом телефонних інтерв’ю серед дорослого населення, яке проживає на підконтрольних Україні територіях.

Про це йдеться на сайті КМІС.

Загальна вибірка становила 1000 респондентів. Організатори зазначили, що хоча через воєнний стан можливі систематичні відхилення, результати залишаються репрезентативними.

Згідно з опитуванням, найбільш позитивно українці оцінюють роботу фракції «Європейська Солідарність» – 36% респондентів вважають її діяльність корисною для країни, тоді як 41% висловили протилежну думку. Схожі оцінки отримала фракція «Голос» (29% підтримки проти 35% негативних відгуків). Менш схвально респонденти ставляться до фракції «Батьківщина», де позитивну оцінку дали 25%, а негативну – 47%.

Фракція «Слуга народу» отримала найбільше критики: лише 18% респондентів вважають її діяльність корисною для України, тоді як 65% вказали, що вона перешкоджає розвитку держави. Щодо депутатської групи «Платформа за мир і життя», 15% вважають її роботу корисною, а половина респондентів висловили негативну думку.

“Більше половини українців (55%) позитивно оцінюють діяльність хоча б однієї фракції чи групи в парламенті. Разом із тим є 16% опитаних, які вважають, що жодна з фракцій не сприяє розвитку України”, – зазначено у висновках дослідження.

Соціологи також відзначили, що оцінка діяльності фракцій виявилася більш позитивною, ніж загальне ставлення до Верховної Ради. Це підтверджує, що громадяни зберігають інтерес до демократичних інститутів, навіть попри критичне ставлення до парламенту як до єдиного органу.

Науковий директор КМІС Антон Грушецький у коментарі додав, що критичне ставлення до парламенту є традиційним, але воно не впливає на зниження інтересу до демократії серед українців. У майбутньому дослідники сподіваються побачити вищий рівень задоволеності роботою парламенту на шляху до європейської інтеграції.