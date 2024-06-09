Про це пише BNT.

Загалом по країні о сьомій за місцевим часом відкриються двері 12 869 виборчих дільниць. Будуть використовуватися бюлетені двох кольорів: зелений — для виборів до болгарського парламенту та синій — для виборів до європейського парламенту, повідомляє голова ЦВК Камелія Нейкова. Усі дільниці для голосування у суботу були перевірені та забезпечені охороною поліції.

На дострокових парламентських виборах в Болгарії беруть участь представники 20 політичних партій та 11 коаліцій, які претендують на 240 місць у парламенті. За даними Центральної виборчої комісії, у змаганні за депутатські мандати беруть участь 6 100 кандидатів, а за місця у Європарламенті – 418.

Голосування можна здійснити за допомогою спеціальних машин для голосування або паперових бюлетенів. Центральна виборча комісія разом з Міністерством внутрішніх справ зобов’язалися зробити все можливе, щоб вибори пройшли спокійно і без перешкод.

З 6 червня у 27 країнах Євросоюзу розпочалися вибори до Європейського парламенту. Загалом, близько 400 мільйонів виборців будуть обирати 720 депутатів. Наразі, у Європарламенті є 705 місць, але на цих виборах їх кількість збільшиться до 720. Ці місця будуть розподілені пропорційно між країнами, які раніше мали депутатів від Британії, але через Брексіт не беруть участь у цих виборах.