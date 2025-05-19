На дострокових парламентських виборах у Португалії, за попередніми даними, перемогу здобуває правляча партія “Демократичний альянс” (AD). Проте, незважаючи на успіх, партія не отримала достатньої кількості місць для самостійного формування уряду. Цю інформацію повідомляє португальський телеканал RTP.

Згідно з результатами підрахунку голосів, “Демократичний альянс” отримав 89 місць у 230-місцевому парламенті, що становить понад 32% голосів, що на 9 місць більше, ніж на попередніх виборах.

На другій позиції опинилася ультраправа партія “Досить” (Chega), яка набрала понад 23% голосів. Третє місце зайняла “Соціалістична партія” (PS) з підтримкою менш ніж 23% виборців.

Соціалісти отримали всього на 50 тисяч голосів більше, ніж Chega, але зазнали значних втрат у парламенті, зменшивши свою кількість місць з 78 до 58. Лідер партії Педро Нуно Сантуш оголосив про свою відставку.

Голоси португальської діаспори, які ще підраховуються, можуть підняти ультраправих на друге місце, що стало б першим випадком за останні 40 років, коли соціалісти не потраплять до числа лідерів.

Прем’єр-міністр Монтенегру відмовився укладати угоди з ультраправими, тому його уряд буде змушений шукати часткову підтримку в парламенті або формувати уряд меншості.

Нагадаємо, що 11 березня португальський парламент висловив вотум недовіри правоцентристському уряду Монтенегру, що призвело до його відставки та оголошення дострокових виборів. Цей крок став наслідком скандалу, пов’язаного з можливим конфліктом інтересів через консалтингову фірму, що належить родині прем’єра. Сам Монтенегру заперечує будь-які порушення.