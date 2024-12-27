Про це повідомляє Forbes.
“Разом із танками Німеччина також передала броньовані вантажівки, артилерійські установки, системи протиповітряної оборони та великий обсяг боєприпасів”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією, оприлюдненою Генеральним штабом України, Leopard 1A5 має стати найчисельнішим західним танком в українській армії, випередивши за кількістю Leopard 2, M-1 Abrams і Challenger 2. Хоча ці танки є легкими та мають тоншу броню порівняно з іншими західними зразками, вони демонструють свою ефективність на полі бою. З 58 Leopard 1, отриманих до вересня 2023 року, було втрачено лише шість машин.
Танкісти активно адаптують використання Leopard 1 до умов бойових дій, враховуючи його особливості. Головним недоліком машини є тонка броня, однак українські військові встановлюють додатковий динамічний захист і антивандальні сітки. З метою безпеки боєкомплект здебільшого зберігається в корпусі танка, а для перезарядки екіпажі переміщуються в безпечне місце.
За словами одного з навідників, попри технічні обмеження, танкісти високо оцінюють Leopard 1 і готові до подальшої боротьби з агресором.
До кінця 2024 року очікується завершення постачання всіх танків Leopard 1, що дозволить значно посилити українські механізовані підрозділи.