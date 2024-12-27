Україна отримала понад 100 танків Leopard 1A5, переданих коаліцією з Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Танки, які почали надходити у липні 2023 року, значно посилять новостворені механізовані бригади Збройних сил України.

Про це повідомляє Forbes.

“Разом із танками Німеччина також передала броньовані вантажівки, артилерійські установки, системи протиповітряної оборони та великий обсяг боєприпасів”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією, оприлюдненою Генеральним штабом України, Leopard 1A5 має стати найчисельнішим західним танком в українській армії, випередивши за кількістю Leopard 2, M-1 Abrams і Challenger 2. Хоча ці танки є легкими та мають тоншу броню порівняно з іншими західними зразками, вони демонструють свою ефективність на полі бою. З 58 Leopard 1, отриманих до вересня 2023 року, було втрачено лише шість машин.

Танкісти активно адаптують використання Leopard 1 до умов бойових дій, враховуючи його особливості. Головним недоліком машини є тонка броня, однак українські військові встановлюють додатковий динамічний захист і антивандальні сітки. З метою безпеки боєкомплект здебільшого зберігається в корпусі танка, а для перезарядки екіпажі переміщуються в безпечне місце.

За словами одного з навідників, попри технічні обмеження, танкісти високо оцінюють Leopard 1 і готові до подальшої боротьби з агресором.

До кінця 2024 року очікується завершення постачання всіх танків Leopard 1, що дозволить значно посилити українські механізовані підрозділи.