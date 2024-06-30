Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла подала заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським статті 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України.

Про це нардепка написала на своїй сторінці у Facebook.

“Подаю заяву в Державне бюро розслідувань щодо порушення Сирським статті 351 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності народного депутата України”, – написала вона.

Далі вона пояснила, що невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційним наглядом на строк до трьох років, або обмеженням волі на той самий строк.

“Досить брехні”,– резюмувала Безугла.

У свій допис вона надала скріншот, текст якого підтверджує, що Безуглу не допускатимуть до роботи в районі відповідальності ОТУ Донецька у разі її прибуття туди. Це рішення, судячи з тексту повідомлення, прийнято розпорядження командира бригади.

Раніше членкиня фракції “Слуга народу” звинуватила головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в тяжінні до радянських методів управління.

“В цій стресовій ситуації, на фоні колосальної відповідальності він став більш авторитарний, став ще більше закручувати гайки й все більше повертатися до так званих “класичних прийомів радянської армії”, – сказала Безугла у нещодавньому інтерв’ю Наталії Мосейчук.