Державний оператор тилу припинив співпрацю з компанією "Трейд Граніт Інвест" у Донецькій області через постачання неякісних консервів для військових. Також компанії заборонено брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців.

Про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу на запит “Укрінформу”.

“Державний оператор тилу припиняє роботу з постачальником Трейд Граніт Інвест у Донецькій області та застосовує до нього оперативно-господарські санкції, чим забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців. Строк застосування санкцій може бути переглянутий у разі вжиття постачальником заходів, що підтверджують його доброчесність та спроможність належно виконувати договірні зобов’язання”, – зазначили там.

Причина — використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку.

Після вивчення виявленого порушення було встановлено, що постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами, що ставить під сумнів, зокрема безпосередньо, якість самої продукції. Станом на сьогодні зразки цієї партії були відправлені на повторне лабораторне дослідження.