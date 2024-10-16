Про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу на запит “Укрінформу”.
“Державний оператор тилу припиняє роботу з постачальником Трейд Граніт Інвест у Донецькій області та застосовує до нього оперативно-господарські санкції, чим забороняє брати участь у тендерах ДОТ протягом 12 місяців. Строк застосування санкцій може бути переглянутий у разі вжиття постачальником заходів, що підтверджують його доброчесність та спроможність належно виконувати договірні зобов’язання”, – зазначили там.
Причина — використання анульованого протоколу випробувань на консерви свинини тушкованої під час постачання військовим на Донецькому напрямку.
Після вивчення виявленого порушення було встановлено, що постачальник декілька разів здійснив відвантаження продукції з недійсними якісними документами, що ставить під сумнів, зокрема безпосередньо, якість самої продукції. Станом на сьогодні зразки цієї партії були відправлені на повторне лабораторне дослідження.
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