Закупівельна агенція Міністерства оборони "Державний оператор тилу" оголосила про початок закупівель харчування для Збройних сил України на перше півріччя 2025 року. Очікувана вартість закупівель перевищує 20 мільярдів гривень.

Про це повідомили у Міноборони.

На даний момент торги проводяться за поточною моделлю, у якій постачальники самостійно обирають виробників продукції. У новому договорі вже передбачено посилення контролю якості через деталізацію вимог до продуктів, розширення аудитів та оновлення умов транспортування.

Міноборони також анонсувало запуск пілотної моделі закупівель у п’яти областях центральної України. Для цього вже оголошені рамкові угоди на тестові торги для виробників овочів, фруктів, м’яса, молочної продукції та риби. Проведення кваліфікації постачальників та торгів заплановане на середину грудня.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що забезпечення військових належним харчуванням – це не лише питання здоров’я та комфорту, а й фактор, який безпосередньо впливає на моральний стан і бойову ефективність захисників.