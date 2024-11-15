Про це повідомили у Міноборони.
На даний момент торги проводяться за поточною моделлю, у якій постачальники самостійно обирають виробників продукції. У новому договорі вже передбачено посилення контролю якості через деталізацію вимог до продуктів, розширення аудитів та оновлення умов транспортування.
Міноборони також анонсувало запуск пілотної моделі закупівель у п’яти областях центральної України. Для цього вже оголошені рамкові угоди на тестові торги для виробників овочів, фруктів, м’яса, молочної продукції та риби. Проведення кваліфікації постачальників та торгів заплановане на середину грудня.
Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков зазначив, що забезпечення військових належним харчуванням – це не лише питання здоров’я та комфорту, а й фактор, який безпосередньо впливає на моральний стан і бойову ефективність захисників.
“Ми повинні надати військовослужбовцям високоякісне та різноманітне харчування, зокрема через покращення його якості та впровадження сучасних стандартів і новітніх технологій. Ми продовжуємо вдосконалювати всі аспекти тилового забезпечення, щоб армія мала все необхідне для ефективного виконання бойових завдань”, – зазначив
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