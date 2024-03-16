Державний оператор тилу (ДОТ) уклав договори з постачальниками для забезпечення Збройних сил України харчуванням по 13 секторам, які охоплюють всю Україну. Перші поставки очікуються вже з 1 квітня.
Про це повідомляє пресслужба ДОТ.
“Ключова задача ДОТ – забезпечити безперебійне постачання харчуванням ЗСУ та довіру суспільства до цього процесу”, – написав голова ДОТ Арсен Жумаділов.
За результатами двох раундів збору комерційних пропозицій було обрано 5 постачальників, чия пропозиція була найбільш економічно вигідною. Ними стали “Черкаський м’ясокомбінат”, “Буський консервний завод”, “Твій Хліб”, “Фуд Гранд”, “Юг Прод Торг”.