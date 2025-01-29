У 2025 році Державний оператор тилу впроваджує нову модель постачання харчування для Збройних Сил України, яка розділяє функції закупівель та логістики.

Про це заявили в Міністерстві оборони України.

Зазначається, що пілотний проєкт стартує в Києві та Київській області. ДОТ вже уклав договір із логістичним оператором – ТОВ “ЮТ Компані”.

За новим контрактом, функції контрактування виробників переходять безпосередньо до ДОТ, а за логістичним оператором залишається:

повнота, вчасність і якість транспортування до військових частин харчів;

складські операції на власних потужностях;

координація процесів відвантаження товарів;

документаційний супровід та закриття оплат.

У Міноборони зауважили, що це підвищить прозорість закупівель та контроль за якістю постачання.

“Ми вже бачимо значний інтерес з боку відомих українських брендів. Завдяки відкритому відбору виробників у раціоні військових з’являться продукти, знайомі їм із цивільного життя”, — сказала директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

Пілотний проєкт передбачає постійний моніторинг для подальшого вдосконалення та масштабування на всю країну.