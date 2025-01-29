Про це заявили в Міністерстві оборони України.
Зазначається, що пілотний проєкт стартує в Києві та Київській області. ДОТ вже уклав договір із логістичним оператором – ТОВ “ЮТ Компані”.
За новим контрактом, функції контрактування виробників переходять безпосередньо до ДОТ, а за логістичним оператором залишається:
- повнота, вчасність і якість транспортування до військових частин харчів;
- складські операції на власних потужностях;
- координація процесів відвантаження товарів;
- документаційний супровід та закриття оплат.
У Міноборони зауважили, що це підвищить прозорість закупівель та контроль за якістю постачання.
“Ми вже бачимо значний інтерес з боку відомих українських брендів. Завдяки відкритому відбору виробників у раціоні військових з’являться продукти, знайомі їм із цивільного життя”, — сказала директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.
Пілотний проєкт передбачає постійний моніторинг для подальшого вдосконалення та масштабування на всю країну.
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