Урядова політика впливає на висвітлення російсько-української війни у ЗМІ.

Про це йдеться у звіті Державного департаменту США за 2023 рік щодо порушень прав людини в Україні.

“Президент Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що дозволило запровадити подальші обмеження для ЗМІ та медіасвободи”, — йдеться у документі.

Зокрема, національний телемарафон, як стверджує Держдеп США, дотримується урядової лінії у висвітленні війни в Україні.

Уряд заборонив, заблокував або ввів санкції проти ЗМІ та журналістів, яких вважав загрозою національній безпеці або які критикували владу.

“Деякі спікери, які критикували владу, також потрапили до чорного списку урядових новинних програм. Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали“, — йдеться у документі.

Такі фактори, як самоцензура, також продовжують впливати на свободу ЗМІ.