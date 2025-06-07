Трагедія в Бельгії: вбивство родини українського військового та підпал будинку

Про це пише VRT NWS

У бельгійському місті Хасроде сталася жахлива трагедія: вбили дружину та доньку українського військового, а місце злочину підпалили. Цю інформацію підтвердили місцеві новинні агенції.

6 червня, близько 9:30, у будинку священника спалахнула пожежа. Коли на місце події прибули рятувальники, вони виявили тіла 46-річної жінки та її 6-річної доньки, яка, на жаль, була вже без ознак життя. Лікарі намагалися реанімувати дитину, але, на жаль, вона померла від отриманих травм.

Правоохоронці повідомили, що обидві жертви отримали ножові поранення. Експерт з пожежної безпеки вважає, що пожежа була навмисно підпалена, що свідчить про серйозність злочину.

Прокуратура вже розпочала розслідування у справі подвійного вбивства, щоб з’ясувати всі обставини трагедії.

Відомо, що ця родина проживала в Бельгії протягом трьох років. Чоловік загиблої наразі перебуває на фронті в Україні, а в сім’ї також є 16-річний син, який у момент пожежі був у школі.