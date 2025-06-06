Подвійне вбивство української родини в Бельгії: розслідування підпалу

Як повідомляється у повідомленні прокуратури Левена

У бельгійському місті Гаасроде прокуратура розпочала розслідування у справі жахливого подвійного вбивства, в якому загинули 46-річна жінка та її 6-річна донька. Про це повідомила прокуратура Левена.

Обидві жертви були виявлені з ножовими пораненнями, а місце злочину, ймовірно, було підпалено.

“На тілах обох жертв є ножові поранення. Розтин відбудеться у вівторок. Згідно з попередніми висновками пожежного експерта, пожежу в будинку було влаштовано навмисно.” – Прокуратура Левена

Згідно з інформацією бельгійської газети Het Nieuwsblad, у помешканні проживала українська родина з трьох осіб. Цю інформацію підтвердив тимчасовий бургомістр Франсіс Ванбісбрук. Будинок належить церковній громаді і був переданий в оренду українським біженцям.

Пожежу зафіксували 6 червня близько 9:30 ранку. Вогонь вдалося загасити приблизно о 10:20, але під час огляду будинку були виявлені два тіла. Жінка загинула на місці, а дівчинку намагалися реанімувати, але, на жаль, безуспішно.

Слідчі розглядають версію підпалу як можливий спосіб приховати злочин. На даний момент підозрюваних не затримано, і розслідування триває.