Подвійне вбивство української родини в Бельгії: розслідування підпалу

Як повідомляється у повідомленні прокуратури Левена
У бельгійському місті Гаасроде прокуратура розпочала розслідування у справі жахливого подвійного вбивства, в якому загинули 46-річна жінка та її 6-річна донька. Про це повідомила прокуратура Левена.
Обидві жертви були виявлені з ножовими пораненнями, а місце злочину, ймовірно, було підпалено.
“На тілах обох жертв є ножові поранення. Розтин відбудеться у вівторок. Згідно з попередніми висновками пожежного експерта, пожежу в будинку було влаштовано навмисно.”
Згідно з інформацією бельгійської газети Het Nieuwsblad, у помешканні проживала українська родина з трьох осіб. Цю інформацію підтвердив тимчасовий бургомістр Франсіс Ванбісбрук. Будинок належить церковній громаді і був переданий в оренду українським біженцям.
Пожежу зафіксували 6 червня близько 9:30 ранку. Вогонь вдалося загасити приблизно о 10:20, але під час огляду будинку були виявлені два тіла. Жінка загинула на місці, а дівчинку намагалися реанімувати, але, на жаль, безуспішно.
Слідчі розглядають версію підпалу як можливий спосіб приховати злочин. На даний момент підозрюваних не затримано, і розслідування триває.
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