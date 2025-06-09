Подвійне вбивство українки в Бельгії: МЗС тримає справу на контролі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

6 червня в Бельгії сталося жахливе вбивство: загинули українка та її 6-річна донька. У злочині зізнався 16-річний син загиблої. Посольство України в Бельгії активно контролює цю справу, про що повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що українські дипломати намагаються отримати дозвіл на зустріч із підозрюваним хлопцем, якого підозрюють у вбивстві та підпалі.

“За рішенням судді ювенальної юстиції, підозрюваного направили до одного з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх. Його забезпечили державним адвокатом. Українські дипломати надіслали офіційний запит на зустріч консульської посадової особи з затриманим. Посольство перебуває на постійному контакті з уповноваженим слідчим у справі та компетентними органами.” – Міністерство закордонних справ України

Що сталося в Гаасроде? Вранці 6 червня у будинку священника, який орендує муніципалітет для розміщення українських біженців, сталася пожежа. Пожежники, які прибули на виклик, виявили тіла 46-річної жінки та її 6-річної доньки. Лікарі намагалися реанімувати дитину, але, на жаль, вона померла від отриманих травм.

За інформацією правоохоронців, обидві жертви отримали ножові поранення. Експерт з пожежної справи вважає, що пожежа була підпалом. Прокуратура розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства.

16-річний син загиблої зізнався у скоєнні злочину, про що повідомила прокуратура Бельгії. Мотиви його дій поки що залишаються невідомими. Наразі його затримано, а 8 червня суд ухвалив рішення про його арешт у закритому центрі для неповнолітніх. Родина проживала в Бельгії протягом трьох років, а чоловік загиблої наразі служить у Збройних силах України.

Як зазначили в МЗС України, міністр закордонних справ Андрій Сибіга дав вказівку посольству тримати цю справу на “особливому контролі”.