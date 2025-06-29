Окупанти на Херсонщині фальшиво звітують про велопробіг до Дня молоді

Як повідомляє Telegram-акаунт “Жовтої Стрічки”

На тимчасово окупованій території Херсонщини російські військові звітують про проведення “масштабного” заходу. Однак для підтвердження своїх слів вони публікують лише одне фото.

Цю інформацію поширили активісти руху “Жовта Стрічка” у Telegram.

Згідно з їхніми даними, окупанти організували велопробіг до Дня молоді, в якому, за інформацією російських ЗМІ, нібито взяли участь сотні місцевих жителів, прихильників та активістів партії “Єдина Росія”.

Проте на єдиному опублікованому фото, яке має підтверджувати “масштабність” цього заходу, видно лише чотирьох велосипедистів, що викликає сумніви у правдивості заяв окупантів.

Місцеві жителі активно саботують пропагандистські акції російських військових. У зв’язку з цим, незаконна влада змушена завозити росіян на підприємства, які виробляють продукцію для армії, як зазначають активісти “Жовтої Стрічки”.

Раніше активісти також повідомляли, що в Залізному Порту на окупованій Херсонщині російські загарбники запускають дрони над пляжем, спостерігаючи за відпочивальниками.