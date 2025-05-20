Вісім чоловіків з Донбасу, які брали участь у бойових діях на стороні Російської Федерації, можуть отримати довічне увʼязнення. Ці особи були захоплені в полон українськими військовими, про що повідомила прокуратура Донецької області.

Згідно з інформацією прокуратури, у 2014, 2016 та 2022 роках четверо громадян, які проживали на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини, приєдналися до так званих воєнізованих формувань «ЛНР» та «ДНР». Один з них, виконуючи обов’язки радіотелефоніста-механіка, забезпечував радіозв’язок і займався підготовкою новобранців, а згодом став гранатометником. Інші троє виконували функції стрільців.

Ще четверо жителів Лисичанська, Макіївки та Херсонщини також долучилися до армії окупантів. Вони служили розвідниками-гранатометниками, старшими навідниками та стрільцями, беручи участь у штурмах проти Сил оборони України на різних напрямках, зокрема Луганському, Бахмутському, Харківському, Маріупольському, Торецькому, Покровському, Херсонському та Курахівському.

Затримання підозрюваних відбулося в Донецькій області в березні-квітні 2025 року. Їм інкримінують державну зраду та колабораційну діяльність відповідно до статей 111 та 111-1 Кримінального кодексу України. За ці злочини передбачено довічне увʼязнення.