Для взяття особи на військовий облік в Україні не потрібна довідка про відсутність або наявність судимості.

Про це МВС пишуть у Telegram.

Установа повідомила, що через поширення недостовірної інформації у соціальних мережах сервіси Міністерства внутрішніх справ наразі отримують багато запитів від громадян, що призводить до збільшення часу обробки заявок.

“Довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів”, – запевнили в МВС.

Нагадаємо, що Президентом України підписано Закон України від 30.05.2023 № 3127-IX “Про внесення змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

“Просимо з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок. Вкотре наголошуємо на важливості використання інформації лише з офіційних джерел”, – наостанок додали у пресслужбі МВС.

Раніше стало відомо, що близько п’яти тисяч засуджених погодилися із ухваленням закону про умовно-дострокове звільнення через укладання контракту на службу в армії.

На початку російського повномасштабного вторгнення відомство отримало понад тисячу заяв від засуджених, які хотіли піти на фронт, але тоді, стверджує високопосадовиця, ані військові, ані парламент не були готовими на такий крок.

Закон про мобілізацію засуджених тепер прийнято.