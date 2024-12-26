Чоловік шантажував та психологічно принижував потерпілого, аби помститися за те, що він перебував у стосунках з 14-річною дівчиною, своєю падчеркою. Також фігурант відібрав у хлопця телефон, на якому зберігались фотографії, зняті разом з дівчиною.

Про це повідомляє поліція Києва.

Трагедія сталася у червні цього року — 18-річний хлопець викинувся із вікна багатоповерхівки у Деснянському районі Києва. У столиці, як з’ясувало слідство, він навчався та орендував житло.

Поліцейські встановили, що у загиблого був відсутній мобільний телефон, а на тілі мав наявні сліди від зеленки, а також частково вибрите волосся на голові.

Відтворивши хронологію подій того дня та опитавши свідків, слідчі з’ясували, що до самогубства хлопця причетний 37-річний мешканець Кіровоградської області, який вкрай негативно поставився до відносин своєї 14-річної падчерки з цим парубком.

Було встановлено, що зловмисник приїхав до Києва та розшукав хлопця для з’ясування стосунків, адже дізнався, що він зустрічається з його 14-річною падчеркою. Крім цього, підозрюваний побачив у телефоні доньки спільні фото та відео, які вони знімали разом з загиблим. Вдавшись до хитрощів чоловік виманив парубка на зустріч, під час якої впродовж кількох годин психологічно принижував його, вимагав гроші, а також змушував обливатися зеленкою та голити голову. До того ж чоловік забрав у хлопця мобільний телефон.

Після скоєного, доведений до відчаю хлопець вистрибнув з дев’ятого поверху житлового будинку, а фігуранта справи протягом доби затримали правоохоронці. Тепер киянину за скоєне загрожує до десяти років позбавлення волі.