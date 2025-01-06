Про це повідомила пресслужба центру.
“Тепер глядачі та глядачки мають змогу дивитися українські фільми різних епох легально і в найкращій якості!” — йдеться у повідомленні.
На платформі доступні фільми, які організовані у колекціях, що висвітлюють різні періоди, жанри та постаті українського кінематографу.
Стрічки постійно оновлюються й доповнюються, а перегляд доступний по всьому світу.
Вартість перегляду повнометражних фільмів складає 84 гривні, а інших — 45 гривень.
Окрім фільмів, на платформі працює “Лекторій”, де публікуватимуть лекції, інтерв’ю, курси та архівні матеріали про історію українського кіно.
Зараз доступні шість безплатних лекцій з програми “Як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно”.
Онлайн-кінотеатр доступний за посиланням.
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