"Довженко-Центр" презентував нову платформу для перегляду українського кіно — "Довженко-Центр. Онлайн", де можна знайти оцифровані фільми, раніше доступні лише на фестивалях або спеціальних показах.

Про це повідомила пресслужба центру.

“Тепер глядачі та глядачки мають змогу дивитися українські фільми різних епох легально і в найкращій якості!” — йдеться у повідомленні.

На платформі доступні фільми, які організовані у колекціях, що висвітлюють різні періоди, жанри та постаті українського кінематографу.

Стрічки постійно оновлюються й доповнюються, а перегляд доступний по всьому світу.

Вартість перегляду повнометражних фільмів складає 84 гривні, а інших — 45 гривень.

Окрім фільмів, на платформі працює “Лекторій”, де публікуватимуть лекції, інтерв’ю, курси та архівні матеріали про історію українського кіно.

Зараз доступні шість безплатних лекцій з програми “Як перестати хвилюватися та полюбити українське кіно”.

Онлайн-кінотеатр доступний за посиланням.