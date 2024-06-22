Однак заборона здійснювати атаки на відстані понад 100 кілометрів від кордону не дає змоги Україні завдавати ударів по ключових російських аеродромах.

Про це пише The Washington Post.

“США погодилися дозволити Україні вести вогонь із наданої США зброї по території Росії в тих місцях, де російські війська наступають, щоб спробувати захопити українську територію. Мова йде не про географію або певний радіус, але якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Україна має можливість завдати удару у відповідь по силах, які б’ють по ній через кордон”, — заявив представник Пентагону майор Чарлі Дітц.

Також, за його словами, Україні дозволено використовувати поставлені США системи ППО для нанесення ударів по російських літаках, “якщо вони збираються обстріляти повітряний простір України”.

Водночас, як пише WP, українські військові не вважають, що в них є така свобода дій, як це випливає із заяв представників Білого дому та Пентагону. І результати українських ударів за три тижні, що минули відтоді, як Вашингтон дозволив Україні бити своєю зброєю по території РФ, підтверджують опис українською стороною значно обмеженого діапазону.

За словами неназваного українського оборонного чиновника, дозвіл використовувати американську зброю для ударів усередині Росії «безумовно змінив ситуацію. Ворог, безумовно, це відчув, особливо безпосередньо на передовій». Однак, як стверджує посадовець, «ні дальність, ні категорія зброї недостатні».