Рішення про послаблення західних обмежень на удари далекобійною зброєю по цілях у Росії, ймовірно, не буде ухвалене до зустрічі світових лідерів на Генасамблеї ООН у США наприкінці цього місяця.

Про це йдеться у публікації агентства Bloomberg.

Під час свого візиту до Києва в середу, провідні дипломати Великої Британії та США, Девід Леммі та Ентоні Блінкен, не виключили можливості задовольнити запит президента Зеленського щодо використання західної зброї для глибших ударів по Росії. Однак вони зазначили, що це питання буде обговорено Джо Байденом під час його зустрічі з британським прем’єр-міністром Кіром Стармером у Вашингтоні в п’ятницю.

Візит Блінкена та Леммі мав на меті почути пропозиції Зеленського щодо ударів углиб російської території, а також обговорити довгострокову стратегію на наступний рік. Вони прагнули краще зрозуміти, які саме цілі планує уражати Київ і чому.

Зустріч Блінкена, Леммі та Зеленського тривала довше, ніж планувалося. Президент України детально пояснив, чому важливо завдавати ударів всередині Росії, за словами джерела, знайомого з цим питанням.

Як зазначається, Зеленський наголосив, що Україну цікавлять виключно військові об’єкти, й обговорив військові плани на найближчі місяці.

Напередодні зустрічі з Блінкеном і Леммі, Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом Байденом у Нью-Йорку, де світові лідери зберуться на дебати Генасамблеї ООН, він знову підніме питання пом’якшення обмежень на зброю.

“На жаль, це залежить не від мого оптимізму, а від їхнього”, – зазначив Зеленський під час розмови з журналістами.

Як повідомляє агентство, рішення про дозвіл на глибші удари, швидше за все, не буде ухвалене до засідання ООН у Нью-Йорку, хоча Байден може висловити свою позицію щодо можливої зміни політики. Леммі підтвердив, що засідання ООН стане наступною можливістю для обговорення ракет дальнього радіусу дії та подальшої підтримки України.

Дебати високого рівня на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку розпочнуться 24 вересня.