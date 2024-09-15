Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

“Черговий варварський російський удар по житловому будинку в Харкові. Щонайменше 30 поранених, серед яких є діти. Нам потрібно, щоб партнери зняли усі обмеження на використання зброї, щоб Україна могла знищувати російські аеродроми, бомбардувальники та пускові установки”, – заявив очільник МЗС України.

“Дозвольте Україні бити у відповідь”, – додав він.