Про це Андрій Сибіга написав у соцмережі X.
“Черговий варварський російський удар по житловому будинку в Харкові. Щонайменше 30 поранених, серед яких є діти. Нам потрібно, щоб партнери зняли усі обмеження на використання зброї, щоб Україна могла знищувати російські аеродроми, бомбардувальники та пускові установки”, – заявив очільник МЗС України.
“Дозвольте Україні бити у відповідь”, – додав він.
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