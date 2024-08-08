Карл Екштайн та Франк Шмідер – засновники німецької юридичної компанії Schmider & Eckstein. Екштайн є прихильником Володимира Путіна та підтримує окупований Крим, тоді як Шмідер активно працює з Росією як юрист. З цими людьми співпрацювало ДП "Документ", що перебуває в сфері управління ДМС України.

Про це провело розслідування Радіо Свобода.

Влітку 2022 року ДП “Документ” розпочало відкриття офісів “Паспортного сервісу” за кордоном для надання документів українським біженцям, спочатку в Польщі, а згодом і в інших країнах.

У Німеччині компанія уклала угоду з юридичною фірмою Schmider & Eckstein для представництва своїх інтересів.

Співзасновник цієї фірми, Карл Екштайн, має тривалу співпрацю з Росією та активно підтримує проросійські ініціативи, зокрема, очолює “Міжнародну асоціацію друзів Криму”, що прагне легалізувати анексію Криму.

У ДП стверджують, що з ними працював лише партнер Екштайна, німець Франк Шмідер, чия біографія також пов’язана з РФ та Екштайном.

Журналісти з проєкту Схеми виявили, що Екштайн отримав паспорт РФ, а Шмідер – російський ІПН. В Україні з 2022 року заборонено співпрацювати з особами та компаніями, пов’язаними з РФ, що ставить під сумнів законність укладеного договору.

“Щоб зрозуміти ризики такої співпраці, ми витратили купу часу, щоб спробувати отримати в “Документа” копію договору. Ті так його і не надали, хоча переконували нас, що все з цією співпрацею “нормально”. Щоправда, відразу ж після наших запитів припинили її”, – розповідає Марія Горбань, журналістка Радіо Свободи.

Раніше “Межа” провела розслідування щодо Вʼячеслава Гузя – начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області, який продавав росіянам українські паспорти.