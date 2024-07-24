Закордонні філії ДП "Документ" почали приймати заяви-анкети на оформлення паспортних документів для чоловіків.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ у Телеграмі.

“Відсьогодні закордонні філії ДП «Документ» відновили прийом заяв-анкет на оформлення паспортних документів для чоловіків”, – йдеться у повідомленні.

У МВС пояснили, що для отримання послуг необхідно здійснити верифікацію через застосунок “Резерв+” за допомогою QR-коду. Підтвердження наявності чинних військово-облікових документів є обов’язковим.

Подати заяви-анкети на оформлення паспортних документів можна у 7 країнах Європи. Перелік центрів і графік роботи та послуг доступний на офіційному сайті ДП “Документ”.

Як повідомлялося, уряд вніс зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років, які звертаються до філій ДП “Документ” за кордоном.

Нові правила набрали чинності 25 квітня 2024 року.

Відповідно до них, чоловіки віком від 18 до 60 років могли отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України.