Прикордонники виявили чоловіка, який намагався у ніші для багажу під заднім сидінням буса виїхати до Румунії.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

В поле зору оперативників потрапив мешканець міста Чернівці, який здійснює міжнародні пасажирські перевезення між Україною та Румунією. Перевізник майже щодня перетинає кордон через пункт пропуску “Порубне”.

Прикордонники-оперативники дізналися, що чернівчанин має намір незаконно вивезти з України чоловіка. Вчора він, як зазвичай, прямував до Румунії за кермом пасажирського мікроавтобуса. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили чоловіка, захованого в багажній ніші.

Як з’ясувалося, незаконний пасажир є жителем Кривого Рогу та за доставку до Румунії заплатив водію 13 тисяч євро. Також прикордонники встановили ще двох осіб, причетних до протиправної схеми.

Відносно чоловіка, який намагався незаконно залишити країну, складені матеріали про адміністративне правопорушення. Водія затримано в порядку статті 208 КПК України. Розпочате кримінальне провадження за організацію незаконного переправляння осіб через кордон (ст 332 Кримінального кодексу України). Мікроавтобус вилучили.