Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформуючи про ситуацію на кордоні з РФ.
«Якщо говорити про кордон із країною-агресором, то… ворог продовжує посилювати свої сили у напрямку населеного пункту Липці, у напрямку населеного пункту Вовчанськ, де ведуться бойові дії», – сказав Демченко.
Він наголосив, що Сили оборони стримують загарбників і завдають їм ураження.
Водночас речник ДПСУ зазначив, що з огляду на наявну інформацію у ворога недостатньо сил для досягнення своєї стратегічної мети.
«Тому відкидати можливість розширення зони бойових дій на кордоні з країною-агресоркою не можна, але на цей час бойові дії ведуться тільки на двох напрямках – населений пукт Липці і населений пункт Вовчанськ», – сказав Демченко.
Він також зауважив, що Сумщина і Чернігівщина щодня потерпають від обстрілів, але за останній час можна констатувати певне зменшення їх кількості порівняно з кількома місяцями раніше.
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