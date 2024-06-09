Українські прикордонники не фіксують росту спроб незаконного перетну державного кордону після ухвалення закону про мобілізацію, втім вони визнають, що такі спроби трапляються ледь не щодня.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилася, але такі спроби (перетину кордону – ред.) залишаються щоденно», – сказав він.

За словами Демченка, більшість таких спроб відбуваються поза межами пунктів пропуску, а найбільше – на кордоні з Румунією та Молдовою.

Речник уточнив, що через пункти пропуску військовозобов’язані чоловіки намагаються незаконно виїхати з країни, використовуючи підроблені документи. Також фіксуються спроби сховатися у потаємних відділах автотранспорту.

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