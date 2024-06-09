Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
«Не можу сказати, що їхня кількість різко збільшилася, але такі спроби (перетину кордону – ред.) залишаються щоденно», – сказав він.
За словами Демченка, більшість таких спроб відбуваються поза межами пунктів пропуску, а найбільше – на кордоні з Румунією та Молдовою.
Речник уточнив, що через пункти пропуску військовозобов’язані чоловіки намагаються незаконно виїхати з країни, використовуючи підроблені документи. Також фіксуються спроби сховатися у потаємних відділах автотранспорту.
Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що власник готелю на Закарпатті заселяв “ухилянтів” у свій заклад, а потім переправляв їх за кордон. Свої послуги ділок оцінював у вісім тисяч доларів з одного “ухилянта”.
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