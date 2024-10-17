Прикордонники затримали 19 чоловіків призовного віку за декілька кілометрів від кордону з Молдовою.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Щоби не привертати зайвої уваги, після прибуття до точки збору правопорушники розділилися на дві групи, але їх затримали за кілька кілометрів від кордону та склали адміністративні протоколи про правопорушення.

“Неподалік кордону з Молдовою прикордонники зупинили дві групи чоловіків: у одній було 8 осіб, а в іншій – 11.”, – заявила служба у своєму дописі.

Кожен сплатив по 3-5 тисяч доларів за онлайн-інструкції, які отримували від організатора через телеграм-канал.