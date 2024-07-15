На Одещині затримали 27 чоловіків, які намагалися потрапити до Придністровського регіону Молдови.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Чоловіків затримали співробітники Подільського загону разом з поліцейськими. За їхніми даними, затримані звернулись до адміна телеграм-каналу, щоб перетнути кордон. Якби перетин був би успішний, вони мали заплатити від 4 до 7 тисяч доларів на криптогаманець провідника.

Також у ДПСУ розповіли, що до місця збору чоловіки добирались самостійно — на поїзді, на таксі, а декого підвозили жінки. Після чого пішки йшли до держрубежу.

На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП, справи скеровані до суду.

Встановлюють усіх причетних, слідство триває.