Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
Чоловіків затримали співробітники Подільського загону разом з поліцейськими. За їхніми даними, затримані звернулись до адміна телеграм-каналу, щоб перетнути кордон. Якби перетин був би успішний, вони мали заплатити від 4 до 7 тисяч доларів на криптогаманець провідника.
Також у ДПСУ розповіли, що до місця збору чоловіки добирались самостійно — на поїзді, на таксі, а декого підвозили жінки. Після чого пішки йшли до держрубежу.
На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП, справи скеровані до суду.
Встановлюють усіх причетних, слідство триває.
- Показники перетину кордону України зростають
- Прикордонники заборонили підйом на гору Піп Іван та інші туристичні маршрути
- 16 випадок утоплення від початку року: Прикордонники виявили тіло потопельника за 30 метрів від українського берега Тиси