Про це Драпатий написав на сторінці у Facebook.

За його словами, це була не традиційна церемонія, а “щирий і професійний діалог” про майбутнє вищої військової освіти та якісні перетворення у підготовці офіцерів Збройних Сил України.

Драпатий зазначив, що перед полковником Качуром стоїть важливе завдання — забезпечити підготовку офіцерів, які матимуть не лише ґрунтовні теоретичні знання, а й будуть готові до сучасної маневреної війни, командування підрозділами в умовах високотехнологічного бою та швидко змінюваної обстановки.

Також він наголосив, що Національна академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного має стати не лише центром військової освіти, а й “справжнім серцем нашої армії”, де формується еліта Сухопутних військ та народжуються лідери, здатні приймати важливі рішення, котрі визначають долю битв.

За словами Драпатого, місія Академії – формувати не лише військових професіоналів, а й справжніх патріотів, лідерів, які своїм прикладом надихатимуть підлеглих та весь вільний демократичний світ.

Окремо командувач Сухопутних військ звернувся до курсантів: “Кожен із вас – майбутнє нашого війська. На ваших плечах лежить відповідальність за тих, кого ви поведете за собою у бій. Використовуйте кожен день у стінах Академії, щоб здобувати знання, розвивати свої навички та гідно служити українському народові”.