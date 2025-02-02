Напередодні у Пирятині на Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця ТЦК. А у Рівному біля місцевого ТЦК стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула та шестеро — отримали поранення.

Про це Драпатий написав у Фейсбуці.

“Вбивства військових у тилу — це червона лінія, яку не можна перетинати. Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України — це за межею того, що можна толерувати”, — написав Драпатий.

За словами Драпатого, вже були випадки приниження та агресії щодо українських захисників, але він не бачив гострої реакції суспільства на це.

“Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог. Він працює з нами і поміж нас, поки ми роздивляємось, хто що лайкнув”, — написав командувач.

Драпатий наголосив, що немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади – єдина можлива в ситуації свавілля проти військових, зазначив він.

“Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв”, — написав Драпатий.

Він додав, що якщо суспільство перетравить ці напади, “погані симптоми стануть діагнозом”.

“Хочу вірити, що в тій точці, де ми зараз, це не є можливим. Бо єдине, що відділяє нас від ворога – це Сили оборони України, Збройні Сили. Поки ми втрачаємо найкращих наших людей на фронті, в тилу не маємо втратити совість”, — наголосив командувач.

За його словами, зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність.