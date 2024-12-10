Безпілотник атакував службовий автомобіль Міжнародного агентства з атомної енергії, який рухався до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Внаслідок удару автомобіль зазнав серйозних пошкоджень.

Про це повідомили в пресслужбі МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі рішуче засудив цей інцидент, наголосивши на його “неприпустимості”. Він підкреслив, що напад на співробітників агентства, які здійснюють критично важливу роботу для запобігання ядерній катастрофі в умовах військового конфлікту, є абсолютно недопустимим.

“Безпілотник збив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ на дорозі до української Запорізької атомної електростанції, в результаті чого Рафаель Гроссі засудив як “неприпустимий” напад на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту”, — йдеться в повідомленні.