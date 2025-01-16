Цю інформацію повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус у Telegram.
“Вчора ввечері ворог за допомогою безпілотників здійснив напад на агропідприємство на Прилуччині. Було пошкоджено два ангари, адміністративну будівлю і техніку. У одному з ангарів зберігалася кукурудза, загальний обсяг якої перевищував 2 тисячі тонн”, — зазначив Чаус.
Як додав голова ОВА, під час нападу ніхто з людей не постраждав.
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