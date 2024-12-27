Радарні системи виявили дрон, що проник у повітряний простір країни, але загрози національній території наразі не підтверджено.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Румунії.

Зазначається, що у ніч на 26 грудня дрон було зафіксовано неподалік румунського кордону. Згідно з інформацією, о 21:04 радарна система виявила невелику повітряну ціль, яка рухалася в напрямку повітряного простору країни приблизно за 15 км на схід від населеного пункту Кілія-Веке, повіт Тулча.

“У відповідь були оперативно вжиті необхідні заходи, зокрема підготовка до злету винищувачів, що перебувають на службі повітряної поліції. Окрім того, було запроваджено процедури повітряної тривоги, а о 21:07 через систему RO-Alert населення повіту Тулча було попереджено про небезпеку”, — зазначили у Міноборони.

Контакт із повітряною ціллю зник о 21:09 приблизно за 6 км у межах повітряного простору Румунії. О 21:30 тривогу було скасовано. У Міноборони підкреслили, що запуск винищувачів не був необхідним, і поки що немає даних про можливе падіння дрона на території країни.

Міністерство оборони Румунії проводить аналіз інциденту для з’ясування всіх обставин.

“Сили, що забезпечують службу повітряної поліції, як румунські, так і дислоковані в країні країнами НАТО, постійно моніторять повітряний простір і готові реагувати на будь-які ситуації у зонах відповідальності”, – наголошується в заяві.