Атака на Старокостянтинів: вибухи та ракетний обстріл у Хмельницькій області

Як повідомляють Повітряні сили України у Telegram

У Старокостянтинівській громаді, що на Хмельниччині, пролунали вибухи внаслідок атаки з боку російських повітряних сил. За даними Повітряних сил України, на територію громади були запущені безпілотні літальні апарати (БпЛА) та ракети.

Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що, за попередніми даними, серед цивільного населення постраждалих немає. Однак, зафіксовано пошкодження приватних домогосподарств та підприємств.

Він також зазначив, що детальніша інформація буде надана пізніше.

В ніч на 26 травня о 01:38 Повітряні сили України зафіксували безпілотник, що рухався з заходу Житомирщини в напрямку Хмельниччини.

О 04:24 стало відомо, що атака на Старокостянтинів триває, а о 05:05 Повітряні сили повідомили про групу ракет, які рухалися через Вінниччину до Старокостянтинова.

О 05:20 було підтверджено, що атака «шахедів» на Старокостянтинів продовжується. Повітряна тривога в Хмельницькій області тривала з 01:07 до 07:12.

Інформація про події продовжує оновлюватися.