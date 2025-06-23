Атаки дронами та ракетами в Києві 23 червня: наслідки та реакція влади

Як повідомляють у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ

Вечір 23 червня став тривожним для Києва та Київської області, оскільки російські війська розпочали атаки, використовуючи дрони та балістичні ракети. Вибухи були чутні в кількох районах столиці.

Повітряну тривогу оголосили в Київській області о 22:52, а в самому Києві – за сім хвилин до опівночі. Перед цим Повітряні сили України повідомили про рух “шахедів”, які були запущені з кількох напрямків у бік столиці.

Після опівночі міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що протиповітряна оборона працює. Кореспонденти повідомляли про звуки вибухів у різних частинах міста.

Згодом Кличко повідомив про падіння уламків у Соломʼянському районі столиці.

“Попередньо, влучання уламків в нежитлову будівлю. Екстрені служби прямують на місце.” – Віталій Кличко

Він також зазначив, що двоє людей були шпиталізовані через травми, отримані під час атаки.

Кличко додав, що в цьому районі виникла пожежа, спричинена падінням уламків, і екстрені служби вже працюють на місці.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про наслідки атаки в Дарницькому районі, де, за попередніми даними, обійшлося без пожеж та постраждалих.

Він також спростував інформацію про влучання в багатоповерхівку в Святошинському районі.

Ткаченко попередив, що на Київ прямує “дуже багато дронів” і закликав мешканців залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

Пізніше він повідомив про пошкодження двох автомобілів та бізнес-центру в Голосіївському районі, інформація про постраждалих уточнюється.

О 2:30 ночі Повітряні сили зафіксували рух швидкісних цілей з російської території у напрямку Білої Церкви Київської області. За даними моніторингових каналів, ворог застосував балістичні ракети, і в Києві пролунала серія вибухів.

Близько третьої ночі Віталій Кличко повідомив, що наслідки атаки зафіксовані у трьох районах столиці – Дарницькому, Соломʼянському та Святошинському.

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