Атака дронів на Кіровоградщині: пошкоджено будинки, постраждалих немає

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 12 липня Кіровоградщина стала ареною для дій сил протиповітряної оборони. На щастя, внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.

В одній з громад Голованівського району зафіксовано пошкодження майже десяти приватних будинків. Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму Facebook.

Серед наслідків атаки – зруйновані покрівлі, вибиті вікна та двері, а також пошкоджені огорожі.

“Зруйновані покрівлі, вибиті вікна, двері, пошкоджені паркани.” – Андрій Райкович

Крім того, через уламки збитого безпілотника в регіоні спалахнула трава, але пожежу вдалося швидко ліквідувати.

Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала майже дев’ять годин – з 22:25 до 7:12, що свідчить про серйозність ситуації.