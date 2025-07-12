Атака дронів на Кіровоградщині: пошкоджено будинки, постраждалих немає

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 12 липня Кіровоградщина стала ареною для дій сил протиповітряної оборони. На щастя, внаслідок атаки дронів ніхто не постраждав.
В одній з громад Голованівського району зафіксовано пошкодження майже десяти приватних будинків. Про це повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму Facebook.
Серед наслідків атаки – зруйновані покрівлі, вибиті вікна та двері, а також пошкоджені огорожі.
“Зруйновані покрівлі, вибиті вікна, двері, пошкоджені паркани.”
Крім того, через уламки збитого безпілотника в регіоні спалахнула трава, але пожежу вдалося швидко ліквідувати.
Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала майже дев’ять годин – з 22:25 до 7:12, що свідчить про серйозність ситуації.
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