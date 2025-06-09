Атака дронів на завод ВНИИР-Прогресс у Чебоксарах: зупинка виробництва

Про те, що антену “Комета” виробляє саме “ВНИИР-Прогресс”, повідомляється, зокрема, на російському сайті “центру СКО імпортозаміщення та локалізації”, повідомляє ASTRA.

У ніч на 9 червня дрони здійснили атаку на завод АТ “ВНИИР-Прогресс” у Чебоксарах, який спеціалізується на виробництві приймачів “Комета” для російської армії. Ці пристрої призначені для захисту безпілотників від українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). Внаслідок інциденту робота підприємства була тимчасово зупинена.

Про цю атаку повідомляють російські телеграм-канали та місцева адміністрація. Глава Чуваської Республіки Олег Ніколаєв зазначив, що в результаті дронової атаки ніхто не постраждав. За його словами, два безпілотники впали на території заводу, що змусило призупинити виробництво для забезпечення безпеки працівників.

“Ще по одному безпілотнику впали в полях Чебоксарського і Красноармійського муніципальних округів – загрози для людей немає”, – Олег Ніколаєв

Місцеві жителі також повідомляють про пожежу в Чебоксарах після атаки дронів, про що інформує ASTRA. Очевидці публікують численні відео вибухів і пожежі. Аналіз даних ASTRA підтвердив, що атака була націлена на АТ “ВНИИР-Прогресс”, що також підтвердив голова регіону, додавши, що підприємство призупинило свою діяльність.

АТ “ВНИИР-Прогресс” є частиною виробничого об’єднання “АБС Электро”. Згідно з інформацією на сайті об’єднання, підприємство має багаторічний досвід у розробці та виробництві науково-технічної продукції, програмно-апаратних комплексів, систем автоматизації та управління, електротехнічних виробів, електронної компонентної бази, електронних модулів і радіоелектронної продукції.

Завод “ВНИИР-Прогресс” виготовляє приймачі супутникового сигналу сімейства “Комета/Комета М”, які допомагають російській армії протистояти українським системам РЕБ. Цю інформацію також підтверджує російський сайт “центру СКО імпортозаміщення та локалізації”, згідно з даними ASTRA.