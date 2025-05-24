За даними Telegram-каналу ASTRA, з посиланням на місцевих жителів, у небі над Єльцем помітили військові гелікоптери.

У ніч на 24 травня в Липецькій області Росії відбулася масована атака безпілотників. Інцидент стався в промисловій зоні міста Єлець, де розташований завод “Енергія”. Про це повідомив губернатор регіону Ігор Артамонов.

О третій годині ночі в області оголосили повітряну тривогу, після чого пролунали вибухи, і система протиповітряної оборони активувалася. Близько 05:00 у Єльці та шести сусідніх районах було введено “червоний рівень” загрози через дронів.

Артамонов зазначив, що падіння безпілотників сталося саме в промисловій зоні Єльця. За попередніми даними, постраждалих немає, а на місці події працюють оперативні служби. За інформацією Telegram-каналу ASTRA, місцеві жителі помітили військові гелікоптери в небі над містом. Очевидці також повідомляють про атаку на завод “Енергія”, але місцева влада поки що не коментує цю інформацію.

Ця атака не є першою для заводу “Енергія”. Напередодні, 23 травня, губернатор Артамонов повідомляв про попередній наліт дронів, внаслідок якого постраждали вісім осіб, а також було пошкоджено багатоквартирний будинок у місті.

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив атаку на завод, зазначивши, що в результаті удару на території підприємства пролунала серія вибухів, що призвела до виникнення пожежі.

Завод “Енергія” є одним з найбільших виробників хімічних джерел струму в Росії. Він спеціалізується на виробництві батарей для модулів планерування і корекції, які використовуються в авіаційних бомбах. Крім того, підприємство виготовляє батареї для оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М”, крилатих ракет морського базування та різноманітних універсальних акумуляторів, які застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки.