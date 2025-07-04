Атака безпілотника на Херсон: постраждала жінка, підтверджено ОВА

Як повідомляє у Facebook Херсонська обласна військова адміністрація

Сьогодні, 4 липня, місто Херсон стало мішенню для атаки російських військових, які використали безпілотний літальний апарат. Внаслідок цього обстрілу постраждала жінка.

Цю інформацію підтвердила Херсонська обласна військова адміністрація через свої соціальні мережі.

Жінку терміново госпіталізували, де лікарі виявили у неї вибухову травму та поранення ноги від осколків.

Керівник Херсонської ОВА Володимир Прокудін раніше повідомляв, що за останню добу російські війська обстріляли 41 населений пункт в області. Внаслідок цих атак одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення.