Атака дронів на Одещину 22 червня: розслідування воєнного злочину

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури

У ніч на 22 червня Одещина зазнала атаки дронів, що наразі розслідується як воєнний злочин. Цю інформацію підтвердила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Білгород-Дністровський район став епіцентром удару, внаслідок якого постраждали об’єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, були пошкоджені будівлі на території станції екстреної медичної допомоги, житловий будинок, гаражі та автомобілі.

Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, що стосується порушення законів і звичаїв війни. Наразі триває процес встановлення повного списку руйнувань та пошкоджень.

Повітряна тривога в Одеській області була оголошена 22 червня о 3:21. Повітряні сили повідомили про рух ударних дронів з акваторії Чорного моря в напрямку регіону, зокрема до Білгород-Дністровського району. Відбій тривоги було оголошено о 3:54.